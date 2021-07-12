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إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» تتراجع وتكتفي بمليون و86 ألف جنيه الأحد

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إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» تتراجع وتكتفي بمليون و86 ألف جنيه الأحد إيرادات «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» تتراجع وتكتفي بمليون و86 ألف جنيه الأحد

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تراجعت إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، في خامس أيام عرضه، ولم يحقق سوي مليون و86 ألف جنيه، أمس الأحد، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله «عبدالعزيز» أكثر من شخصية، من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين، في إطار كوميدى.

وكان «عبدالعزيز» قد احتفل بانطلاق عرض الفيلم بصحبة صناعه بإحدى السينمات الضخمة بمنطقة المعادي، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ضعف الإقبال على دُور العرض السينمائية نتيجة انتشار .

المصرى اليوم

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