1.8 مليار جنيه.. نصيب الإنارة وإحلال شبكات الكهرباء بالمحافظات في العام المالي الجديد

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اعتماد مبلغ (1.8) مليار جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات العام المالي الجديد، لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للاستخدامات المنزلية.

وقال بيان صحفي، إن الأعمال التي تنفذها المحافظات تتضمن توريد وتركيب اعمدة انارة، ومحولات كهرباء جهد منخفض، ومد كابلات، وتوريد وتركيب كشافات إنارة ولمبات موفرة، إضافة إلى شراء سيارات برج للصيانة ومعدات أخرى.

كان الوزير أعلن اعتماد مبلغ (19.8) مليار جنيه وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2021/2022 .