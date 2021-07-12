863 طالبا وطالبة ينتظمون في امتحان الاستاتيكا بأزهر المنيا

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انتظم الإثنين 863 طالبا وطالبة في المنيا، بأداء امتحان مادة الاستاتيكا، بالثانوية الأزهرية «القسم العلمي» داخل 10 لجنة عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد .

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات. والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة .

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، إنه تم تخصيص 10 لجان عامة، لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .