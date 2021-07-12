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تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي

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تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي تغييرات الخصوصية تعرض «واتساب» إلى شكاوى في الاتحاد الأوروبي

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رصدت تقارير صحفية عالمية، تصاعد وتيرة الشكاوى ضد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم «واتسآب»، بسبب تغييراتها في سياسات الخصوصية لمستخدميها.

وأوضحت وكالة «رويترز» أن منصة واتسآب التابعة لشركة «فيسبوك» الأمريكية تواجه سيلا من الشكاوى من جانب منظمة حماية المستهلك الأوروبية وغيرها، بسبب تحديث سياسة الخصوصية، الذي أثار استنكارا عالميا، ودفع بعض المستخدمين للانتقال إلى تطبيقات منافسة مثل تليغرام وسيغنال.

وكانت شركة «فيسبوك»، قد أعلنت في يناير، تطبيق سياسات الخصوصية الجديدة على واتسأب، والتي تسمح بمشاركة بعض البيانات مع فيسبوك وشركات أخرى ضمن مجموعتها.

وقالت إن التعديلات تسمح للمستخدمين بالتراسل مع مؤسسات الأعمال، وإنهارصدت تقارير صحفية عالمية، تصاعد وتيرة الشكاوى ضد منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم «واتسآب»، بسبب تغييراتها في سياسات الخصوصية لمستخدميها. لن تؤثر على المحادثات الشخصية. وانتقدت منظمة حماية المستهلك الأوروبية وثمانية مع الكيانات التابعة لها التغييرات الجديدة على واتسآب.

وتقدمت بشكاوى لدى المفوضية الأوروبية، وشبكة سلطات حماية المستهلك في أوروبا، وقالت إن واتسآب تضغط دون وجه حق على المستهلكين لقبول سياساتها الجديدة. وطلبت المنظمات من سلطات حماية المستهلك وحماية البيانات في أوروبا التعاون في معالجة هذه المخاوف الخاصة بالخصوصية وحقوق المستهلكين.

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