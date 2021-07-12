مطروح : ألف سائح أجنبي زاروا المحافظة فى شهرين

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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تدفق السياحة الخارجية لمطار مرسى مطروح الدولي يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلى الساحل الشمالي الغربي وبدء الموسم السياحي بالمحافظة، مشيرا أن مطار مرسى مطروح استقبل منذ بداية رحلات الشارتر في شهر مايو الماضي وحتى الان عدد 7 رحلات سياحية بإجمالي 911 سائحا من عدد من دول العالم وسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بمطروح.



أوضح، حسن استقبال الوفود بالورود وإهدائهم البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة وإعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح، خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح وتسكينهم في عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر .



تابع محافظ مطروح أن مطار مرسى مطروح الدولي حصل مؤخرا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI) والذي يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة، مشيرا إلى أن ذلك يعطى رسالة لجميع دول العالم عن حالة الاستقرار والأمن والآمان التي تشهدها المطارات المصرية وتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية، في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة مما يشجع على زيادة التدفق السياحي وتنشيط الحركة السياحية هذا العام بعد توقف بسبب جائحة كورونا.