استئناف طلاب «علمي الثانوية» امتحاناتهم بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية

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استأنف طلاب القسم العلمى بالثانوية العامة، الإثنين، امتحاناتهم في جميع اللجان على مستوى محافظة شمال سيناء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن الامتحانات يؤديها اليوم طلاب القسم العلمى وعددهم 2075 طالبا وطالبة ( 1819طالبا وطالبة علوم، و256 طالبا وطالبة رياضيات ) في مادة اللغة الأجنبية الثانية داخل 23 لجنة الكترونية وورقية على مستوى المحافظة بواقع 9 لجان بالعريش «8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين الكترونيتين ولجنة واحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل «الكترونية» .

وأشار إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات إلى جانب الكشف على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم، منوهًا إلى وصول الطلاب مبكرا إلى مقر اللجان قبل موعد الامتحان المحدد لانهاء اجراءات التعقيم والاجراءات الأمنية وعدم التجمع خارج أو داخل اللجان.. مع الحرص على وجود الأدوات اللازمة للامتحان وعدم دخول الموبايل أو أي أجهزة من شأنها التصوير بغرض نشر الامتحان.

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وأضاف أن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 2677 طالبًا وطالبة.. منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي ( 1819طالبا وطالبة علوم، و256 طالبا وطالبة رياضيات ) و602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى.. حيث تجرى الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبى .

يذكر أن الامتحانات بدأت أول أمس السبت وأداها طلاب القسم العلمى وأمس الأحد وأداها طلاب القسم الأدبى في هدوء ودون أية مشاكل.. حيث تم توفير كافة احتياجات الطلاب داخل اللجان من مياه وتهوية وأدوات تعقيم وكمامات وغيرها لتيسير آداء الامتحانات، علاوة على وجود طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وتواجد سيارة اسعاف في محيط كل لجنة لتكون جاهزة في حالة الطوارئ.