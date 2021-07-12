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البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة «الرسولين» و4 مذابح جديدة (صور)

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البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة «الرسولين» و4 مذابح جديدة (صور) البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة «الرسولين» و4 مذابح جديدة (صور)

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بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، اليوم الاثنين، بعد تدشينها وأربعة مذابح جديدة.

كما دشن البابا حضن الآب بكل هيكل من الهياكل الأربعة وحوامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة، ومعموديتها، وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل به الكنيسة اليوم.

وشارك قداستَه في صلوات التدشين والقداس من بعده، إلى جانب الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، وثمانية من الآباء الأساقفة.

والمذابح الأربعة التي تم تدشينها، هي، مذبح على اسم الشهيد مارجرجس الروماني في الكنيسة التي تحمل اسمه في الدور الأول. كما تم تدشين المعمودية بالكنيسة ذاتها، وثلاثة مذابح بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بالدور الثاني، هي المذبح الرئيسي على اسم الرسولين بطرس وبولس، والمذبح البحري على اسم القديس مارمرقس الرسول، والمذبح القبلي على اسم القديس يوحنا الحبيب.

وكنيسة «الرسولين» هي كنيسة جديدة حاصلة على ترخيص ببنائها منذ عام ٢٠١٣ وجرت عمليات البناء والتشطيبات النهائية وانتهت الشهر الجاري قبل تدشينها بيد قداسة البابا وأحبار الكنيسة اليوم.

المصرى اليوم

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