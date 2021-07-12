استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، الإثنين، وسط اجراءات احترازية ووقائية، ودون شكاوى.

وأكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية أن طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان اليوم في مادة الاستاتيكا لمدة ساعتين في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء وعددها 8 لجان تضم عدد 174 طالبا وطالبة من القسم العلمى على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وغرفة عمليات في مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات، وأنها لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى، ولم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

ومن جانبه، أعلن محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، مشيرًا إلى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمي، مشيرًا إلى استمرار الامتحانات حتى الأول من أغسطس القادم .