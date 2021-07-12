أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

Print
استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، الإثنين، وسط اجراءات احترازية ووقائية، ودون شكاوى.

وأكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية أن طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان اليوم في مادة الاستاتيكا لمدة ساعتين في مختلف لجان الامتحانات بشمال سيناء وعددها 8 لجان تضم عدد 174 طالبا وطالبة من القسم العلمى على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وغرفة عمليات في مقر المنطقة بالعريش لمتابعة أعمال الامتحانات، وأنها لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى، ولم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين.

ومن جانبه، أعلن محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، مشيرًا إلى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمي، مشيرًا إلى استمرار الامتحانات حتى الأول من أغسطس القادم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر