صدر قرار جمهوري بإنشائها في 2013.. 14 معلومة عن كنيسة «الرسولين» الجديدة (صور)

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تقدم «المصري اليوم»، 14 معلومة عن كنيسة النوبارية الجديدة، التي دشنها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسة، الإثنين، بحضور 9 أساقفة عموميين.

- في سنة ١٩٩٧ زيارة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والأنبا تواضروس الأسقف العام (قداسة البابا تواضروس الثاني) للنوبارية وتقديم طلب لجهاز المدينة لإنشاء كنيسة بها.

- ١٦ فبراير ٢٠٠٢ تكليف الخادم سعد الله عبدالملاك بخدمة الأسر المسيحية في مدينة النوبارية.

- ٢١ فبراير ٢٠٠٣ سيامة القس يوحنا عبدالملاك كاهنًا لخدمة مدينة النوبارية.

- ٣ أغسطس ٢٠١٠ صدور قرار بتخصيص أرض لبناء كنيسة بمدينة النوبارية.

- ٣ يناير ٢٠١١ مطرانية البحيرة تتسلم الأرض من جهاز مدينة النوبارية.

- ٢٠١٣ صدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٥ لبناء الكنيسة.

- ٢٥ أغسطس ٢٠١٣ صدور الترخيص بالبناء.

- ١٦ نوفمبر ٢٠١٣ بناء السور الخارجي وتعديل مناسيب التربة والحصيرة الأساسية.

- ٥ ديسمبر ٢٠١٣ وضع حجر الأساس بيد نيافة الأنبا باخوميوس.

- ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣ تأسيس وتشييد الدور الأول (كنيسة الشهيد مارجرجس)

- من فبراير ٢٠١٤ حتى مارس ٢٠١٥ بناء الدور الثاني (كنيسة الرسولين بطرس وبولس) والقباب والمنارات.

- من فبراير ٢٠١٦ م حتى ٢٠١٨ استكمال أعمال البناء والتشطيب الداخلي والخارجي للكنيسة ورفع أجراس الكنيسة.

- من ٢٠١٨ حتى يوليو ٢٠٢١ استكمال التشطيبات النهائية للكنيسة وتثبيت حامل الأيقونات أمام الهيكل وأيقونات الكنيسة.

- ١٢ يوليو (عيد الرسل) ٢٠٢١ تدشين الكنيسة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا باخوميوس وثمانية من الآباء الأساقفة.