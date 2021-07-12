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طلاب الشعبة العلمية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الفرنسية بالشرقية

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طلاب الشعبة العلمية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الفرنسية بالشرقية طلاب الشعبة العلمية يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الفرنسية بالشرقية

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، الاثنين، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة الفرنسية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

وحرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب إلى المدارس، وقاموا بعمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة الفرنسية المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالشرقية نحو 45 ألف طالب وطالبة، وذلك أمام 162 لجنة موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، ورؤساء المدن والأحياء.

المصرى اليوم

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