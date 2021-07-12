طلاب العلمي يتوافدون على اللجان استعدادًا لأداء امتحان «الفرنساوي» بالأقصر

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توافد طلاب العلمى بشعبتيه بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، الإثنين، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث يؤدى 4094 طالبا لعلمى العلوم، 546 لعلمى الرياضيات، لأداء الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة العربية المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد اصطحاب الطلاب لجهاز التابلت والكتاب المدرسي والمسموح بهما داخل اللجنة الامتحانية.

ووجه محافظ الاقصر، بالالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم، وكذا والتطهير والكشف الحراري أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

واطمأن محافظ الاقصر على خطة تأمين خط سير أوراق الأسئلة والإجابات ذهابًا وإيابًا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، ووافق على توفير محولات الكهرباء مع توفير مياه الشرب بجميع اللجان، مؤكداً ضرورة متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا ومواجهة أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن.