برنامج تدريبي لقياس مستوى الأداء بالنظم الإلكترونية للرعاية الصحية بالأقصر

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وجه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتركيز على ميكنة الخدمات والتحول الرقمي كأحد أهم آليات العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومستشفياتها وفروعها. وتعظيم الاستفادة من تطبيق النظم الإلكترونية المحدثة، للوصول بالهيئة إلى أن تكون هيئة رقمية.

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية البرنامج التدريبي لمديري الإدارات والوحدات والمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، لتأهيل كافة العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية من التابعين لفرع الهيئة بالأقصر، على النظم الإلكترونية المحدثة لقياس مستوى آداء الفريق الطبي من العاملين بالهيئة.

وارتكز التدريب على استخدام وسائل الإتصال وتكنولوجيا المعلومات المختلفة والتقنيات الحديثة للوصول بهيئة الرعاية الصحية لتكون هيئة رقمية ذكية، عن طريق استخدام التطبيقات الحديثة في تسجيل المواطنين داخل المنظومة، بالإضافة إلى متابعة الفحوصات التي يجريها المنتفع الكترونيًا، بجانب قياس مؤشرات آداء العاملين بالهيئة والمنشآت التابعة لها من خلال التقارير الإلكترونية الموحدة.