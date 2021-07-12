المنوفية : غلق 13 صيدلية بمركز الباجور لمخالفتها اللوائح

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على الغلق الإداري لــ 13 صيدلية بمركز الباجور لمزاولة النشاط دون تواجد المدير المسؤول لمخالفتهم لوائح وقوانين مزاولة المهنة.



أشار الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، إلى أن إدارة الصيدلة شنت حملة مرورية لمتابعة أعمال الصيدليات لضبط سوق الدواء والتأكد من صلاحية الأدوية ومطابقتها للإستهلاك الآدمي وكذا متابعة التراخيص والإلتزام باللوائح والقوانين، تبين مخالفة 13 صيدلية بمركز الباجور بناحية كفر القرنيين والعطف والكتاميه والمقاطع، تبين أن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير المسؤول ومخالفتهم القوانين واللوائح.



شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.