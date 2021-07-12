أخبار عاجلة

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد -
«برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المنوفية : غلق 13 صيدلية بمركز الباجور لمخالفتها اللوائح

Print
المنوفية : غلق 13 صيدلية بمركز الباجور لمخالفتها اللوائح المنوفية : غلق 13 صيدلية بمركز الباجور لمخالفتها اللوائح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على الغلق الإداري لــ 13 صيدلية بمركز الباجور لمزاولة النشاط دون تواجد المدير المسؤول لمخالفتهم لوائح وقوانين مزاولة المهنة.


أشار الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، إلى أن إدارة الصيدلة شنت حملة مرورية لمتابعة أعمال الصيدليات لضبط سوق الدواء والتأكد من صلاحية الأدوية ومطابقتها للإستهلاك الآدمي وكذا متابعة التراخيص والإلتزام باللوائح والقوانين، تبين مخالفة 13 صيدلية بمركز الباجور بناحية كفر القرنيين والعطف والكتاميه والمقاطع، تبين أن الصيدليات تزاول النشاط في عدم تواجد المدير المسؤول ومخالفتهم القوانين واللوائح.


شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر