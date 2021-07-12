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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، انحسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر مطالبًا الشعب المصري بالاستمرارية في تلقي تطعيمات لقاح كورونا.

وأضاف مستشار الرئيس في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «أون إي»، اليوم الأحد، أن تطعيمات لقاح كورونا قادرة على الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح عدم رصد أي حالة لسلالة دلتا كورونا في مصر، مشددًا على أن حجم التحورات التي شهدها كورونا على مدار عام ونصف من بداية انتشاره بداية من متحور ألفا وبيتا ثم دلتا وبدأنا الحديث الآن عما يسمى «دلتا بلس».

وطالب الدكتور محمد عوض تاج الدين باستمرار الوقاية والحذر اتجاه وباء كورونا بسبب ما يشهده العالم من موجات وتحورات جديدة لفيروس كورونا.