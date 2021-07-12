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تضامن بني سويف : توزيع شنط صحية على طلاب الثانوية أمام لجان الامتحانات (صور)

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تضامن بني سويف : توزيع شنط صحية على طلاب الثانوية أمام لجان الامتحانات (صور) تضامن بني سويف : توزيع شنط صحية على طلاب الثانوية أمام لجان الامتحانات (صور)

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وزعت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة تضامن بنى سويف، اليوم الاثنين 75 شنطة صحية تحمل شعار «صحتك تهمنا» على طلاب الثانوية العامة أمام عدد من اللجان وقبل دخول الطلاب إلى الامتحان.

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف إن الشنطة تحتوي على شامبو للشعر، وفوطة، وفرشة للأسنان والشعر، وكوب للمياه من أجل استخدام الطلاب لتلك الشنطة وسط إجراءات احترازية ضد .

وأوضحت إحسان أبوزيد أن توزيع الشنطة يأتي من دور التضامن الاجتماعي تجاه أبنائنا الطلاب ومساعدتهم بأقل شىء قبل دخولهم للامتحانات، مؤكده أنها طالبت الطلاب بالتركيز وحصد الدرجات النهائية والحصول على المراكز الأولي.

فيما توافد الطلاب على مقار اللجان اليوم للشعبة العلمية لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية ووصول جميع الأسئلة إلى 62 لجنة داخل المحافظة.

المصرى اليوم

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