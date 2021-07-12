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القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ميلو ديوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس ميلو ديوكانوفيتش.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب الجبل الأسود الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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