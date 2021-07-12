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"الكهرباء" تنهي استعداداتها لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال

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"الكهرباء" تنهي استعداداتها لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال "الكهرباء" تنهي استعداداتها لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال
رفعت الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر

قالت الشركة للكهرباء، إنها استكملت استعداداتها لموسم حج 1442هـ، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر.

ووفقاً لبيان للشركة، أوضح المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية، حيث تمّ استكمال كافة برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وتمّ الانتهاء من عمليات استبدال جميع العدّادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عدّاداً بأخرى ذكية.

وأشار القنون؛ إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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