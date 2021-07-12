درايفر تريت تعين مصطفى غون مديراً قطرياً للشركة في الكويت وقطر

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أعلنت "درايفر تريت"، شركة الخدمات الاستشارية لقطاع البناء، عن تعيين السيد مصطفى غون مديراً قطرياً للشركة في قطر والكويت، في خطوة من شأنها توسيع مهامه القائمة لتلبية متطابات السوق في قطر.

يتولى السيد مصطفى أعمال "درايفر تريت" في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 5 أعوام، وقد اضطلع خلال العام الماضي بمسؤولية الإشراف على نجاح ونمو قسم أعمال الشركة في الكويت. يتمتع مصطفى بخبرة ومعارف واسعة، ومهارات متميزة في مجال التفكير الاستراتيجي وإدارة الأفراد، ما يجعل منه الشخص المثالي لقيادة جهود التوسع التي تنفّها الشركة في الأسواق القطرية.

يتمتع السيد مصطفى بخبرة تمتد على أكثر من 15 عاماً في القطاع، عمل خلالها لصالح مجموعة هامة من العملاء والمقاولين والمؤسسات الاستشارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. تولى السيد مصطفى خلال هذه الفترة أدواراً مختلفة في مجال إدارة المبيعات والأعمال التعاقدية والمطالبات وشغل مناصب عليا في مختلف المؤسسات التي عمل فيها.



يحمل مصطفى شهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية وماجستير في قانون البناء والتحكيم، وهو حائز على عضويات مهنية في كلّ من المؤسسة الملكية للمسّاحين القانونيين ومعهد المحكّمين القانونيين.

وقال مصطفى في تعليقه على التعيين: "تعمل ’درايفر تريت‘ بنجاح في قطر منذ عام 2010، وفي الكويت منذ عام 2015، وتزود العملاء بخدمات عالية الجودة في مجال تجنب النزاعات وفضّها لصالح قطاع البناء والهندسة من خلال جهود فرقنا المحلية عالية الخبرة. مع تسلّمي منصب المدير القطري للشركة في قطر والكويت، أعتقد أننا سنتمكن من مساعدة عملائنا الحاليين في كلا البلدين بمزيد من المرونة، إلى جانب تعزيز حضورنا في المنطقة ودعم نمونا المستمر من خلال استقطاب عملاء جدد."

من جانبه، قال ديفيد ميريت، المدير الإداري، ورئيس قسم أعمال منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ:

"يتميز مصطفى بموهبة من الدرجة الأولى، ويسعدني تعيينه لقيادة أعمالنا في كلّ من قطر والكويت. لقد أثبت مصطفى على مر السنين أنه يتحلى بمجموعة واسعة من المهارات الفنية لقيادة الأعمال من الميدان، وأن لديه جميع الصفات القيادية اللازمة لاصطحاب فريقه الرائع من الاستشاريين والمحللين معه. يتمتع مصطفى برؤى واسعة في أسواق البناء في كلّ من قطر والكويت وتركيا، ستعود بفائدة كبيرة على أعمال ’درايفر تريت‘، في الوقت الذي نواصل فيه تنمية عملياتنا الإقليمية."