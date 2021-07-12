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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الأحد إنه «أصبح أسوأ» بعد محاولة عزلة مرتين من قبل مجلس النواب الأمريكي خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.

قارن ترامب، خلال خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي المحافظ (CPAC)، الدعوات إلى عزله بالدعوات إلى إقالة المدعي العام السابق وليام بار.

وقال ترامب أمام حشد من أنصار الحزب الجمهوري في دالاس بولاية تكساس، «إن بار أصبح رجلاً مختلفًا بعد الدعوات إلى عزله، في حين أن الرئيس السابق لم يتغير».

ووفقا لصحيفة ذا هل أكد ترامب: «لقد أصبح رجلاً مختلفًا عندما أعلن الديمقراطيون بشراسة أنهم يريدون عزله. سوف نعزل بار. سنقوم بعزله. أصبح مختلفًا. انا افهم ذلك. لم أصبح مختلفا. تم عزلي مرتين. أصبحت أسوأ.» وشدد ترامب: «لقد أصبحت أسوأ».

وخلال خطابه، عبر الرئيس السابق أيضًا عن رأيه في زيادة المهاجرين على الحدود، وحماية التعديل الثاني والدعوى القضائية التي رفعها مؤخرًا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتعهد باستعادة السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض، لكنه لم يكشف عما إذا كان سيترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.

وجرت مساءلة الرئيس السابق ترامب من قبل مجلس النواب مرتين خلال فترة رئاستة التي استمرت أربع سنوات، المرة الأولي في ديسمبر 2019 ثم مرة أخرى في يناير 2021، مما جعله أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله مرتين.

وقام مجلس النواب بمساءلة الرئيس السابق بشأن مادتين، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، فيما يتعلق بتعاملاته مع أوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة من رئاسته، تمت مساءلته للمرة الثانية، بسبب التحريض على التمرد وأعمال الشغب، واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، حين حرض ترامب أنصاره ضد نتائج الانتخابات، ووصفها بالمزورة، وقام بعض المتظاهرين باقتحام الكونجرس وتعطيل جلسة المصادقة على الانتخابات مؤقتا. وتمت تبرئته من جميع التهم من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال ترامب، بعد تبرئته الثانية في فبراير 2021، إن جهود عزله كانت «مرحلة أخرى من أعظم مطاردة ساحرة في تاريخ بلادنا».