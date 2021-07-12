26 ألف طالب وطالبة يتوافدون على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالإسكندرية

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بدأ طلاب الشهادة الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، التوافد على لجان الامتحانات في الاسكندرية، الاثنين لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الفرنسية)، بنظام التقييم الجديد «بابل شيت» والاختيار من متعدد، أمام 113 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية الثمانى في الاسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان بـ«الشعبة الأدبية» بلغ 20 ألف و382 طالب وطالبة، من إجمالى 46481 طالب، مقابل 26099 للشعبة العلمية، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.