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قفزة مفاجئة والوقار بـ100 جنيه .. سعر السمك والجمبري في الاثنين 12 يوليو 2021

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قفزة مفاجئة والوقار بـ100 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الاثنين 12 يوليو 2021 قفزة مفاجئة والوقار بـ100 جنيه .. سعر السمك والجمبري في الاثنين 12 يوليو 2021

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تقدم «المصرى اليوم»، خدمة سوق السمك في اليوم الاثنين 12 يوليو 2021، حيث يشهد السوق ارتفاع مفاجئ خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى والفيليه، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك في الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وذكرت شعبة تجار الاسماك في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر السمك والجمبرى اليوم:

الأسعار

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

22

20

24

2021-07-12

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

18

17

19

2021-07-12

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-07-12

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-07-12

قشر البياض

85

60

110

2021-07-12

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

85

60

110

2021-07-12

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-07-12

قراميط

15

10

20

2021-07-12

ثعبان السمك

135

50

220

2021-07-12

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-07-12

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-07-12

موسى

110

90

130

2021-07-12

السبيط

140

110

170

2021-07-12

قرش

35

30

40

2021-07-12

كابوريا

80

30

130

2021-07-12

مرجان 2˃ 100 جم

25

23

27

2021-07-12

مرجان مجمد

22

19

25

2021-07-12

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم

35

32

38

2021-07-12

بربونى مجمد

27.5

25

30

2021-07-12

دنيس

110

90

130

2021-07-12

جمبري 2 مجمد

125

85

165

2021-07-12

جمبرى سويسى 3

130

90

170

2021-07-12

بورى 1 (≥ 500 جرام)

60

55

65

2021-07-12

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم)

50

47

53

2021-07-12

مازليا- كشر

35

30

40

2021-07-12

شعور

35

30

40

2021-07-12

وقار

90

80

100

2021-07-12

قاروص

90

80

100

2021-07-12

سردين مجمد

20

15

25

2021-07-12

الماكريل مجمد

30

25

35

2021-07-12

المصرى اليوم

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