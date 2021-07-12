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استأنف جلسات إعادة محاكمة 76 متهما باقتحام وحرق «مركز شرطة سمالوط»

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استأنف جلسات إعادة محاكمة 76 متهما باقتحام وحرق «مركز شرطة سمالوط» استأنف جلسات إعادة محاكمة 76 متهما باقتحام وحرق «مركز شرطة سمالوط»

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استأنفت محكمة جنايات المنيا، جلسات إعادة محاكمة 74 متهما، سبق معاقبتهم بإحكام تتراوح مابين 15 عاما والمؤبد، لتورطهم في حرق مركز شرطة سمالوط، شمال المنيا، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

تستعرض هيئة المحكمة برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين احمد ألفقي، ومحمد صلاح، وأمانة سر على حسن، قراراتها السابقة، وتستمع لمرافعات المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما عام 2016 بمعاقبة 119 متهما، بأحكام تتراوح ما بين 15 سنه إلى المؤبد، وعقب القبض على المتهمين، قاموا بإعادة إجراءات محاكمتهم .

المصرى اليوم

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