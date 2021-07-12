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مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

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مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية مصادر توضح حقيقة تورط ضابطي شرطة في تجارة الآثار وسرقة المواد البترولية

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كشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله على أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً شكوى بشأن قيام أحد الأشخاص«مشكو في حقه» بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في الآثار وسرقة المواد البترولية والنصب على المواطنين، والزعم بمساندة 2 من رجال الشرطة للشخص المشار إليه .
قالت المصادر: بالفحص تبين عدم صحة الشكوى وقيام مستخدم الحساب المشار إليه ببث الشكوى مجاملةً لشخصين «لهما معلومات جنائية» نظراً لإرتباطه بعلاقة صداقة بينهما، وسابقة تقدم شقيق المشكو في حقه ببلاغ ضدهما لقيامهما بالتحصل منه على مبالغ مالية بزعم تعيين أحد أقاربه بوظيفة حكومية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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