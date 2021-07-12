«استغل وجودهن بمفردهن».. حبس عامل خردة تعدى جنسيا على شقيتين من ذوات الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

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قررت نيابة شربين في محافظة الدقهلية، مساء الأحد، حبس عامل خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي جنسيا والتحرش على شقيقتان من ذوات الاحتياجات الخاصة، واعترافه بارتكاب الواقعة .

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير امن الدقهلية، تلقي اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ من المدعوة «سمر .أ. هـ» 32 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية «أم الرزق» دائرة مركز شربين، تتهم فيه عامل خردة بالتعدى جنسيا والتحرش على شقيقاتها «سماح»، 34 سنة، لا تعمل، و«رشا» 36 سنة، لا تعمل، و«عزيزة» 28 سنة، لا تعمل وجميعهن من ذوات الاحتياجات الخاصة، أثناء وجودهن بمفردهن في منزلهن بذات القرية .

وقالت المبلغة: «أنه اثناء وجود شقيقاتها أمام مسكنهن، توجه اليهم المدعو»احمد. ال. م. ع «27 سنة، عامل خردة، ومقيم قرية» ابو زاهر «دائرة المركز، بدعوى السؤال عن الخردة والمتعلقات المستهلكة واستدرجهن لداخل المسكن وتعدى جنسيا على الأولي وقام بالتحرش بالثانية بعد أن قام بإدخال الثالثة احدى الحجرات وأغلق الباب عليها لقيامها بالصراخ، خوفا من تجمع الأهالي، ثم فر هاربا»

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته بالفتيات اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد له في الميعاد مع عرض الفتاتين محل الواقعة للطب الشرعى .