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إعلان نتائج أرامكو للربع الثاني.. 8 أغسطس

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إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس إعلان نتائج أرامكو للربع الثاني.. 8 أغسطس
قبل افتتاح سوق تداول تماشياً مع شروط هيئة سوق المال

إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس

أوضحت أرامكو أنها ستعلن نتائجها المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021م، يوم الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ؛ الموافق 8 أغسطس 2021م، حيث سيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول تماشياً مع شروط هيئة سوق المال السعودية، وسيتم نشر البيان الصحفي للنتائج على www.aramco.com/investors.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م شاملاً القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين غرة المحرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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