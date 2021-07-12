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لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020

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لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020 لأسباب زوجية .. ريا أبي راشد تشجع منتخب إيطاليا في يورو 2020

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أعلنت الإعلامية ريا أبي راشد، تشجيعها لمنتخب إيطاليا أمام إنجلترا في يورو 2020 معللة تشجيعها لمنتخب إيطاليا بسبب أسباب زوجية.

وظهرت الإعلامية ريا أبي راشد، مرتدية ملابس منتخب إيطاليا، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي ، مساء الأحد، مؤكدة أن ترتدي منتخب إيطاليا لأسباب زوجية، وهو ما رد عليه عمرو أديب بأنه سيشجع منتخب إيطاليا معاها.

توج منتخب إيطاليا بـ يورو 2020 على نظيره إنجلترا بعد الاحتدام لركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

المصرى اليوم

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