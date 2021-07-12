8 فوائد للبطيخ.. لهذا السبب لا يمكن التخلي عنه في الصيف

★ ★ ★ ★ ★

أهمها أنه خفيف على المعدة ويحفظ للجسم رطوبته وقليل السعرات

يعد البطيخ هو فاكهة الصيف المفضلة لدى الكثيرين، كونه يحتوي على عديد من الفوائد، خاصة أنه خفيف على المعدة ويسهم في تقليل الوزن، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فثمة فوائد جمة من وراء تناول هذه الفاكهة اللذيذة، بحسب موقع "هيلث" الصحي.

واستعرض الموقع أبرز 8 فوائد على صحة الإنسان من أكل البطيخ، وهي على النحو التالي:

ترطيب الجسم

يحتوي كوب واحد البطيخ على 5 أونصات من الماء، ويؤدي استهلاك السوائل، بما في ذلك تلك الغنية بالعناصر الغذائية في ترطيب درجة حرارة الجسم.

وتشير دراسات إلى أن فقدان 1 - 3 بالمئة من سوائل الجسم، يعصف بالحالة المزاجية ويقلل من التركيز.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية" يحتوي البطيخ كذلك على كثيرٍ من العناصر الغذائية وقليلٍ من السعرات الحرارية، فكوب واحد من البطيخ يوفر 45 سعرة حرارية، 11 غراماً من الكربوهيدرات، 9 منها سكر طبيعي، وفيه أيضاً كميات من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B ومضادات الأكسدة.

ويشتمل البطيخ على مادة سترولين، التي تعمل على تحسين أداء الشريين وخفض ضغط الدم، عبر مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء.

وأظهرت دراسة أن الرياضيين الذين تناولوا 16 أونصة من عصير البطيخ قبل التمرين بساعة، شعروا بانخفاض ألم العضلات وتعافٍ أسرع لمعدل ضربات القلب مقارنة بأولئك الذين تناولوا مشروباً وهمياً.

ويساعد البطيخ على تحكم الإنسان في وزنه المثالي، خاصة عند تناوله عوضاً عن الوجبات الخفيفة المكوّنة من الحلويات المصنّعة.. ووجدت دراسة أن البطيخ يساعد على تعزيز شعور الشبع بدرجة أكبر من البسكويت.

ومع أن البطيخ ليس غنياً بالألياف، لكن الألياف الموجودة به تدعم صحة الأمعاء، فهو يحتوي على البريبايوتكس، وهو نوع من الألياف التي تحفز نشاط البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة.

وتعزز البريبايوتكس أيضاً من امتصاص المعادن، وتحسّن مستويات السكر في الدم والأنسولين، وقد تحمي من سرطان القولون.

ويعد البطيخ من أفضل مصادر اللايكوبين، مضاد الأكسدة الذي يوفره الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني والسرطان، وكذلك الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر.

يتزامن البطيخ مع موسم الصيف، حيث ترتفع الحرارة واشتداد أشعة الشمس، وقد يوفر البطيخ حماية منذ هذه الأشعة، على الرغم من أن التأثيرات ليست فورية.

ووفقاً لوزارة الزراعة الأميركية، يحتوي كوب ونصف من البطيخ على نحو 9 إلى 13 ملليغراماً من اللايكوبين، بما يقلل من حروق الشمس بعد 10 أسابيع من استهلاك البطيخ.