فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق

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يعاني مشكلات قلبية.. بإجراء عملية تبخير حراري عبر تقنية "ريزيوم" في سابقة هي الأولى

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المسالك البولية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في علاج مريض "ستيني" كان يعاني أعراضاً حادة لتضخم وفص متوسط في البروستات، وذلك بإجراء عملية تبخير حراري، عبر تقنية "ريزيوم" وأجريت العملية بكامل تفاصيلها بالعيادة، وبتخدير موضعي في سابقة هي الأولى من نوعها.

ذكر ذلك الدكتور طارق الزهراني استشاري جراحة المسالك البولية، ورئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المريض جاء إلى المستشفى مشتكياً من ألم وصعوبة وكثرة في التبول، مع إحساس دائم بعدم إفراغ المثانة، فتم إخضاعه لبعض الفحوصات الطبية ومن أهمها تحاليل الدم والبول والموجات فوق الصوتية، فبيّنت النتائج وجود تضخم وفص متوسط في البروستات.

وأوضح أنه تقرّر علاج الحالة عبر تقنية "REZUM" كأنسب خيار علاجي لحالته الصحية، وبالفعل تمّ إجراء العملية في "العيادة" بتخدير موضعي عبر هذه التقنية الحديثة التي تسمّى أيضاً بـ"تقنية التبخير الحراري"، علماً بأن المريض كان يعاني مشكلات مرضية في القلب، وسبق أن أُجريت له عملية قلب مفتوح، ولذلك فإن هذه التقنية تناسب مثل هذه الحالات؛ لأنها لا تتطلب التخدير الكامل أو الجزئي.

ونبّه الدكتور طارق الزهراني؛ إلى أن أهم ما ميّز هذه العملية، الدقة والسرعة القصوى التي تمّت بها، حيث استغرقت "7" دقائق فقط، كما أن الوقت الذي أمضاه المريض من بداية خضوعه للعملية ومغادرته للمستشفى لم يتجاوز "30" دقيقة، وهي أيضاً تتم دون أن يشعر المريض بأي نوع أو درجة من الألم، إضافة إلى أنها تمت تحت التخدير الموضعي، وجرت بكامل تفاصيلها في العيادة.

يُشار إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، يعد من أكبر وأحدث المستشفيات الخاصة على مستوى الشرق الأوسط، وحقق كثيراً من الإنجازات الطبية اللافتة بفضل الكفاءات الطبية المميزة التي تعمل فيه، وتوافر أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية، ونجح المستشفى في الحصول على عديد من الجوائز والشهادات والاعتمادات العالمية والمحلية، حيث نال مجدداً على ثقة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنشآت الصحية JC، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.