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بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

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بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا بشرى للموظفين في العاصمة الإدارية .. 2000 جنيه بدل سكن تضاق للراتب شهريًا

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قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ان الجهاز الإدارى للدولة يضم اكثر من 40 الف موظف سينتقلون للعاصمة الإدارية، وأن الدولة تسعى جاعدة لحل مشكلة السكن لهم ولأسرهم.

واضاف سعد ان القطار الكهربائى سيبدأ العمل خلال شهر اكتوبر المقبل وان موظفى الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة سيحصلون على بدل سكن عبارة عن الفين جنيه تضاف للراتبب شهريا ومن يريد ان يقيم بالقارب من العاصمة في مدينة بدر مثلا أو داخل العاصمة نفسها من الممكن ان يتقدم لحجز وحدة سكنية كاملة التشطيب مساحتا 118 متر .

أكد السفير نادر سعد أن الموظف لن يدفع من قيمة الشقة التي يذيد ثمنها عن 800 الف سواء 25% فقط وستتحمل الدولة باقى اقساط الشقة السكنية من خلال استقطاع ال «الفين»جنيه بدل السكن التي منحتها الدولة للموظف ويتم دفعها كسقط شهرى للشقة وتصبح اشلقة ملكا للموظف ومن حقه ان يحصل علىبدل السكن وينتقل لمقر عمله بالعاصمة بطريقة المواصلات التي تتناسب معه

المصرى اليوم

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