التطعيم ضد كورونا أم ارتداء بدلة رواد الفضاء.. أيهما تختار للوقاية؟

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عالِم فيروسات: مصير الوباء يعتمد بشكل مباشر على موقف الناس

أكد عالم فيروسات، أن الوقاية من "كوفيد-19" لا تتأتى دون التطعيم إلا بارتداء بدلة رواد الفضاء!

وشدد سيرغي نيتيسوف، رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية عضو الأكاديمية الروسية للعلوم، على أن الشخص إذا أراد حماية نفسه من "كوفيد-19" دون الالتزام بارتداء قناع ودون تطعيم؛ فما عليه إلا ارتداء بدلة رواد الفضاء.

وقال عالم الفيروسات وفق "روسيا اليوم": "هذه التكنولوجيا معروفة منذ فترة طويلة، بدلة الفضاء مزودة بمصفيات؛ لكن الأمر مختلف إذا كنت تعمل، وإذا كان طفلك يرتاد روضة الأطفال، كون الأطفال هم أحد أهم العوامل في انتشار العدوى، لأنهم يذهبون إلى حضانة ومدارس دون أقنعة تنفس".

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لمكافحة الفيروس التاجي هي "التطعيم ضده في أسرع وقت ممكن، وارتداء الأقنعة حيثما وجد أشخاص آخرون بجانبك؛ أي أن مصير الوباء يعتمد بشكل مباشر على موقف الناس".

وشدد المختص على أنه "لسبب ما، يؤمن الناس فقط بالأشياء المعقدة؛ لكنهم لا يعون أن سلوكهم هو العامل الرئيسي في أنهم أصيبوا بالعدوى".