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محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور)
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
«برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى»
-
الاثنين 26 يوليو 2021 03:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مناورات بهلوانية للفرقة الجوية الروسية "ستريجي"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 12 يوليو 2021 09:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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