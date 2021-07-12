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محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة
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الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور)
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:15 صباحاً
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد
-
الاثنين 26 يوليو 2021 04:01 صباحاً
«برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى»
-
الاثنين 26 يوليو 2021 03:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 12 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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