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انخفاض عالمي .. في صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

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انخفاض عالمي .. سعر الذهب في مصر صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021 انخفاض عالمي .. في صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2021

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شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين، 12 يوليو 2021، حالة من الاستقرار ولكنها تميل للانخفاض نتيجة لانخفاض سعر الذهب عالميًا مع بداية التداول مع عودة البورصة والأسواق العالمية بعد الإجازة الأسبوعية .

وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الاثنين، 897 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 786 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 674 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6280 جنيهًا، ويتوقع انخفاض الاسعار فى منتصف اليوم تماشيا مع الأسعار العالمية التى تراجعت مع بداية التداول .

وارتدت أسعار الذهب عالميا، مع بداية التداول فى البورصة والأسواق العالمية صباح اليوم الاثنين، عن الارتفاع الذى حققته مساء الجمعة، وذلك بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والتى تربطهما علاقة عكسية، لوجود ضبابية فى الاقتصاد الأمريكى، بعد تصريحات نائب محافظ بنك الاحتياطى الفيدرالى وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز والتى تحدث فيها عن الاستقرار المالى وتغير المناخ فى مؤتمر فينيسا الدولى، مساء الأحد، والذى أكد خلاله بناء أسس قوية لمعالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

وكان سعر الذهب حقق أعلى ارتفاع له فى 4 جلسات، قبل الإغلاق مساء الجمعة الماضية ولكن مع عودة البورصة اليوم تراجع الذهب بشكل ملحوظ، وتذبذبت العقود الآجلة للذهب فى نطاق ضيق مائل للتراجع مع بداية التداول مباشرةً، ثم انخفضت بنسبة 0.34%، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.07%.

ويترقب الذهب حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطى غدا الثلاثاء، عن بيانات التضخم فى الولايات المتحدة، مع صدور قراءة مؤشر المستهليكن، وتسعير الاسواق لتفشى سلالة دلتا من المستجد فى آسيا .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين،793.99 جنيه ، وكان 798.31 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,800.00 $ ، وكانت 1،808.53 $ .

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