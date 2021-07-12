«زي النهارده».. وفاة دوجلاس هايد الشاعر وأول رئيس لأيرلندا 12 يوليو 1949

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كان دوجلاس هايد أول رئيس لأيرلندا،وهوأكاديمى وأديب وشاعربالأساس،وهومولود بمقاطعة روسكومون بأيرلندا،وفى السابع عشر من يناير 1860 ولد وبعد إتمامه دراسته الأولية حتى الثانوية التحق بكلية ترينتى في دبلن، وعمل مدرساً للغة الأيرلندية بالجامعة القومية في الفترةما بين 1909 و1932كما درس القانون، لكنه لم ينخرط في مهنة المحاماة، وقام في عام 1893 بتأسيس ما يشبه المنظمة أو المعهد لإحياء التراث الأيرلندى الشعبى والحفاظ على اللغة الأيرلندية الأصلية،وفى 1891 شغل دوجلاس هايد منصب أستاذ في اللغات الحديثة في جامعة نيو برونزويك في كندا، غير أنه عاد بعد عامين إلى أيرلندا، ثم عمل من 1909 إلى 1932 أستاذاً للآداب الأيرلندية الحديثة في جامعة دبلن إلى أن جاءكأول رئيس لجمهورية أيرلندا بعد استقلالها عن التاج البريطانى،وشغل دوجلاس هايد منصب الرئاسة في الفترة من 1938 إلى 1945، فكان أول من يشغل هذا المنصب من الأدباء والأكاديميين، وكان يدرس تاريخ الغيليين«من سكان أيرلندا الأوائل» ،كما عكف على دراسة لغتهم وتراثهم الشعبى المكتوب والشفهى، وأسهم في تأسيس الرابطة الغيلية لإحياء لغة الغيليين وتشجيع دراسة الأدب الأيرلندى القديم، ولدوجلاس هايد كتب كثيرة في مجالى الأدب والتراث الشعبى والتاريخ الأدبى لأيرلندا، ومن أشهر كتبه في هذا المجال كتابه «تاريخ أيرلندا الأدبى» الصادر في 1899، فضلاً عن دواوينه الشعرية ومسرحياته، ومن أشهر أعماله في هذا السياق عمل بعنوان «بجوار النار» الصادر في 1890، كما كانت له أبحاث متعلقة بالاستخدام الأدبى للغة الشعبية إلى أن توفى«زي النهارده» فى12 يوليو 1949.