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«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921

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«زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921 «زي النهارده».. اندلاع ثورة الريف بقيادة عبدالكريم الخطابي 12 يوليو 1921

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فرض الفرنسيون الحماية على المغرب في 30 مارس 1912 وبعد أيام قام المغاربة بثورة عارمة في فاس تزعمها المجاهد أحمدهبة الله وكانت الانتصارات فيها سجالا وانتهى الأمربوفاة الرجل،وتمكن الفرنسيون من بسط نفوذهم على المغرب، وكانت منطقة النفوذ الإسبانى حسب اتفاقية 1904 مع فرنسا تشمل القسم الشمالى من مراكش حيث الريف شرقا والجبالة غربا، أما بلاد الريف فتسكنهاقبائل معظمها من البربر، وعندما بدأ الإسبان يتوسعون في مراكش ظهر في الجبالة المجاهد أحمد الريسونى المقاومة في 1911، أما الثورة الثانية فقد خاضها ضد الإسبان الأمير محمد عبدالكريم الخطابى،زعيم قبيلة بنى ورياغل وهو مولود في 1881 ببلدة أغادير(أجدير)،وحفظ القرآن في الكتَّاب ثم ألحقه أبوه بجامع القرويين لدراسة العلوم الدينية، ثم بجامعة سلمنكا بإسبانيا، فحصل منها على الدكتوراه في الحقوق وعُين قاضيا بمدينة مليلة وبعد سيطرة إسبانيا على مدينة شفشاون وإخضاع منطقة الجبال أعلنت الحماية على شمال المغربوفى هذه الأثناء توفى والد الخطابى في 1920 وانتقلت الزعامة إليه وقاد ثورة الريف،التي اندلعت «زي النهارده»فى 12 يوليو 1921مع زحف الجنرال سلفستر محتلا مدينة أنوال ولم يدرِ أن الأميرأراد استدراجه للمناطق الجبلية فلما وصل الجيش الإسبانى لجبل وعران قرب أغاديرقام الخطابى بهجوم معاكس استطاع خلاله أن يخرج الإسبان من أنوال،وأن يطاردهم حتى لم يبق لهم سوى مدينة مليلة،وأبيد معظم الجيش الإسبانى بمن فيه سلفستر ،وبعد الانتصار العظيم الذي حققه الخطابى في أنوال تأكدت زعامته فاتجه إلى تأسيس دولة، لذلك دعا القبائل إلى مؤتمر شعبى وتم تشكيل مجلس عام عُرف باسم الجمعية الوطنية وأعلن الاستقلال الوطنى، وتأسيس حكومة دستورية جمهورية في سبتمبر 1921 وكانت مدريد عرضت على الخطابى الاعتراف باستقلال الريف بشرط أن يكون استقلالا ذاتيا لكنه رفض الاستقلال تحت السيادةالإسبانية وبعد تأليب بعض الريفيين عليه وكذلك إيهام محمد الخامس بالانشقاق عليه انشق صف رجاله ودخل في مواجهات خاسرة،سلم بعدها نفسه للفرنسيين الذين نفوه لجزيرة ريونيون بالمحيط الهادى وفى1947 قررت فرنسا نقل الخطابى وأسرته إليها وعندما وصلت الباخرة التي تقله إلى ميناء بورسعيد،التجأ إلى السلطات المصرية،فرحبت القاهرة ببقاء هذا الزعيم الكبير في أراضيها، وظل مقيما فيها حتى وفاته في السادس من فبراير 1963.

المصرى اليوم

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