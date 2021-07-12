«زي النهارده».. سقوط عكا في يد الصليبيين 12 يوليو 1191

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عكا مدينة فلسطينية على ساحل البحر المتوسط شمالى فلسطين وعلى بعد 95 كيلومتراً من القدس، اشتهرت بصدها نابليون بونابرت خلال الحملة الفرنسيةوهى مدينة قديمةجدا ورد ذكرهافى التوراةوغزاها ذو القرنين والفرنج،ويرجع المؤرخون تأسيسهاإلى الألف الثالثة قبل الميلاد على يد القبائل الكنعانية التي أطلقت على المدينةاسم«عكر»أى الرمل الحار،وفى العهدين الرومانى والبيزنطى كانت أهم موانئ البحر المتوسط، وفى 636 وصلها الفاتحون المسلمون بقيادة شرحبيل بن حسنة وفى ولاية معاوية لبلاد الشام في عهد عثمان بن عفان وضعت نواة الأسطول الإسلامى،حيث بُنى حوض لبناء السفن،وحقق هذا الأسطول انتصارًا شهيرًا بمعركة ذات الصوارى الشهيرة وفى 12 أكتوبر 1187 ثارالغرب عندماجاءته أنباء انتصارحطين واسترداد بيت المقدس،وجهزت أوروباحملتها المعروفةبالحملة الصليبيةالثالثةالتى تزعمها فردريك باربروساإمبراطور ألمانيا، وفيليب أوغسطس ملك فرنسا، وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، واتجه الصليبيون إلى عكا بقيادة ملك بيت المقدس وأقام الملك الصليبى معسكره على مقربة من عكاووصلت مقدمات الحملة الصليبية الثالثة، وحاصرت المدينة من البحر، وكان لذلك فعل السحر في نفوس الصليبيين،فارتفعت معنوياتهم ثم لم يلبث أن جاءت قوات صليبية من صور وأحاطوا المدينة بخندق يفصل بينهم وبين صلاح الدين، وانقطع طريق المسلمين بذلك إلى عكا ووقعت المواجهة بين صلاح الدين والصليبيين دون أن يحقق أحد الفريقين نصرا حاسما، حتى وصلت قوات فيليب أوغسطس في أبريل 1191، فجمع الصليبيين تحت رايته بعد خلافات دبت في صفوفهم وبدأت مهاجمة عكا وقصفها بلا توقف ثم وصل ريتشارد قلب الأسد إلى عكا في يونيو 1191 فازداد به الصليبيون قوة وفى 11 يوليو 1191 بدأ هجوم عام، كان ريتشارد من اقترحه، ورغم ما أظهرته الحامية الإسلامية في عكا من شجاعة ومقاومة برا وبحرا لكن ذلك لم يكن كافيا أمام أكبر قوتين في أوروبا، وصار محتما سقوط المدينة،و«زي النهارده» في 12 يوليو 1191 استسلمت المدينة، وفى 2 سبتمبر 1192 عقد قلب الأسد صلحا مع صلاح الدين بما عرف بصلح الرملة، وظلت عكا في قبضة الصليبيين حتى حررها القائد الأشرف بن قلاوون بعد أكثر من 100 عام.