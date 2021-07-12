«زي النهارده».. وفاة مؤسس الأهرام سليم تقلا 12 يوليو 1892

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في كتاب«نشأة الصحافة العربية بالإسكندرية» لعبدالعليم القبانى أن مرحلة التأسيس الأولى لصحيفة الأهرام بالإسكندرية قد بدأت بقدوم «سليم خليل تقلا» من «كفر شيما» بلبنان إلى الإسكندرية في بداية سنة 1875 وهو في السادسة والعشرين من عمره ولحق به أخوه «بشارة»وكان المشروع الذي يشغلهما هو إنشاء مطبعة وجريدة ونجحا في إنشاء المطبعة في شارع البورصة المتفرع من ميدان القناصل (المنشية حاليا) وبدأت في طبع المطبوعات التجارية والأدبية.وبعد سبعة أشهر تقدم سليم تقلا إلى الدولة بالتماس يطلب فيه التصريح بإصدارجريدة اسمها (الأهرام)وكان افلالتماس يوضح النهج الذي ستتبعه الجريدة حيث جاء فيه «إن الجريدة الملتمس إنشاؤها في مدينة الإسكندريةتحتوى على التلغرافات، والموادالتجارية والعلميةوالزراعية، والمحلية والطب والرياضيات والأشياء التاريخية والأفكاروالقصص الأدبية، وما شاكل ذلك من الأشياء الجايز طبعها، بدون أن أتعرض للدخول مطلقاً في الأمور البولوتيقية (السياسية)»وبعد أخذ ورد ووساطة من هنا وهناك، وافق المسؤولون وكتب وزير الخارجية إلى «ولى النعم» خطاباً يطلب فيه الموافقة على إصدار الجريدة، وذلك بتاريخ 27ديسمبر1875غير أن العدد الأول لم يصدر إلا في 5 أغسطس 1876.وقد صدرت الجريدة أسبوعية في أربع صفحات كل يوم سبت. واختص سليم تقلا بتحرير المقالات المختلفة وإدارة الجريدة من الناحية الأدبية، بينما اختص بشارة بالترجمة عن الصحف الأجنبية،والاتصال بالقنصليات والبيوت المسؤولة لجمع الأخبار، وبإدارة الجريدة.وقد استقبلها الجمهور استقبالاً لا بأس به وعلى الرغم من تعهد الأخوين «تقلا» بعدم اشتغال «الأهرام» بالسياسة إلا أن الجريدة تناولت بالنقد بعض تصرفات الخديو إسماعيل، فأصدر قراراً بإيقافها، وكان هذا التعطيل شكلياً إذ أصدر الأخوان في الحال جريدة أخرى بدلاًمنها وهى جريدة «الوقت»وبعد خلع إسماعيل وتولى توفيق عاودت الظهور وفى الثالث من يناير1881صدرت الأهرام يومية بدلاًمن أسبوعيةوفى عدد 31 أكتوبر 1899م أعلنت الأهرام انتقالها إلى القاهرة، ويكتب بشارة تقلا: تودع الأهرام أعلنت ثغر الإسكندرية بعد أن قضت في ظله 25 عاماً متقلبة في نعمته، متمتعة بحمايتههذه هي قصة تأسيس الأهرام أما مؤسسها سليم تقلا فهو مولود في عام 1849 في قرية كفر شيما اللبنانية.. عمل سليم مدرساً للغة العربية قبل تأسيسه للأهرام، وقد توفى سليم تقلا» زي النهارده«فى 12 يوليو1892.