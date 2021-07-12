اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

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تنطلق اليوم الاثنين بنادي الرياضات البحرية بالغردقة بطولة منطقة الصعيد للسباحة والتي يشارك فيها ٥٣٢ لاعبا ولاعبة من ١٣ فريق بمحافظات البحر الأحمر وقنا والاقصر واسوان وسوهاج وبني سويف والمنيا واسيوط والتي تقام فعاليتها خلال الفترة من ١٢ يوليو حتي ١٧ يوليو الجاري وتقام البطولة في حمام السباحة الاولمبي.

وقال الكابتن محمود الدسوقى مدير مجمع حمامات السباحة بالنادى ان البطولة على فترتين صباحا ومساءا مع اتخاذ اجراءات التأمين ضد فيروس كورونا والالتزام التام من إدارة النادي وعدم التزاحم.

وأكد اللواء بدر الشيبني مدير عام نادي الرياضات البحرية أن استضافت النادي لهذا الحدث الرياضي الهام والذي يضم عدد من محافظات الصعيد ياتي تاكيدا على دعم الحركة السياحية بالغردقة وحالة الامن والامان بالبحر الأحمر.

أضاف علاء التاية رئيس مجلس لإدارة نادي الرياضات البحرية ان البطولة تعد من أهم بطولات مصر في السباحة لمشاركة أندية الصعيد بها.