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للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

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للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

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للمرة الثانية منذ نحو ٧ قرون يتوقف الاحتفال واستقبال الزائرين والمريدين من والدول العربية بصحراء حميثرا بقرية القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي في مثل هذا التوقيت سنويا.

وتم إلغاء الاحتفالات بالمولد بسبب أزمة كورونا لحماية الزائرين وأهالي القرية التي تقع جنوب غرب مدينة مرسي علم بوادي حميثرا، ليتحول الوادي الصحراوي من قبلة للمتصوفين في مصر والعالم إلى صمت وهدوء في هذه البقعة من الصحراء الشرقية.

وأطلق اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسي علم بالبحر الأحمر، نداءات للمريدين من اتباع الطرق الصوفية بمختلف المحافظات بعدم التوجه للاحتفال بمولد القطب الصوفي سيد ابو الحسن الشاذلي هذا العام وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بمنع أي احتفالات بالموالد لمنع انتشار .

وناشد "واصف" محبي الشيخ الشاذلي بتأجيل أي زيارات بداية من اليوم السبت وحتي صباح عيد الاضحي لمنطقة الضريح حتي يتم القضاء على فيروس كورونا

فيما اخطرت وزارة الاوقاف بالغاء الاحتفال بمولد القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الاوقاف لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات.

ووضعت أجهزة الامن وإدارة المرور خطة وتعليمات على مختلف الطرق والكمائن المؤدية لقرية الشيخ الشاذلي بعدم السماح بمرور السيارات التي تقل زائرين وذلك لالغاء الاحتفالات أو أي تجمعات في القرية.

المصرى اليوم

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