حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

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تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلي معاودة درجات الحرارة الارتفاع اعتبارًا من يوم الجمعة وتظل درجات الحرارة شبه ثابتة فى تقارير الطقس في مصر حتى يوم الخميس المقبل، وتصل درجة الحرارة العظمي اليوم الأشد حرارة فى مصر إلي 42 درجة فى جنوب الصعيد، والعظمي الأقل 31 فى مصر اليوم 31 درجة فى الإسكندرية والسلوم.

يتوقع ارتفاع درجات الحرارة بنهاية الأسبوع وفق تقرير حالة الطقس هذا الأسبوع الذي أصدرته الهية العامة للأرصاد الجوية، وتظل درجات الحرارة شبة ثابتة حتى ذلك الوقت.

تكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة في الوجه البحري والقاهرة ثابتة حتى يوم الخميس عند 36 درجة وترتفع إلي 38 درجة يومي الجمعة والسبت، كما تظل درجات الحرارة المحسوسة ثابتة حتى الخميس عند 38 درجة، وترتفع الجمعة والسبت إلي 40 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي 31 درجة فى السواحل الشمالية حتى الأربعاء المقبل وتصل الخميس والجمعة لـ32 درجة، وترتفع السبت إلي 33 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة حتى يوم الأربعاء وتزيد الخميس والجمعة إلي 35 درجة وتصل السبت إلي 36 درجة.

وتظل العظمي في جنوب سيناء ثابتة عند 39 درجة من الإثنين حتى يوم الخميس وتزيد الجمعة إلي 40 درجة الجمعة وتصل السبت إلي 41، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 حتى الأربعاء، وتكون الجمعة 43 وتصل السبت إلي 44 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي فى شمال الصعيد متذبذبة فتكون 38 درجة للعظمي و40 للمحسوسة الإثنين والأربعاء، وتكون 39 للعظمي و41 للمحسوسة يومي الثلاثاء والجمعة، وتكون 37 للعظمي و39 للمحسوسة يوم الخميس بنما تكون 41 للعظمي و43 للمحسوسة يوم السبت.

وتكون درجات الحرارة المتوسطة فى جنوب الصعيد 42 للعظمي و43 للمحسوسة أيام الإثنين والثلاثاء والجمعة، وتكون 41 للعظمي و42 للمحسوسة يومي الأربعاء والخميس، وترتفع إلي 43 للعظمي و44 للمحسوسة يوم السبت.

وتستمر حالة الطقس هذا الأسبوع حارة رطبة فى القاهرة والوجه البحري خلال النهار، ويكون الطقس رطب مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة بجنوب البلاد، ويكون خلال الليل معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل درجات الحرارة رطب خلال الليل بكافة الأنحاء.

ارتفاع درجات الرطوبة النسبية يرفع من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات، ويرفع التعرض المباشر لأشعة الشمس الاحساس بارتفاع الحرارة.

حالة الطقس اليوم في مصر

يتشابه الطقس اليوم مع الطقس أمس كما يتشابة مع توقعات الطقس غدًا، ويكون شديد الحرارة رطب نهارًا فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية،وحار رطب علي القاهرة والوجه البحري، ويكون رطب معتدل الحرارة خلال الليل بكافة الأنحاء.

يكون البحر المتوسط معتدل والرياح شمالية غربية والموج من متر لمتر ونصف، ويكون البحر الأحمر معتدلاً أيضًا والرياح شمالية غربية والموج بين متر ومترين.

تظل الشبورة صباحًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، واتجاه الرياح فى مصر عمومًا شمالية غربية سرعتها من 14 إلي 15 عقدة.

تفاصيل درجات الحرارة في مصر اليوم الإثنين

تظل درجات الحرارة في القاهرة مستقرة اليوم عن 36-25 والمحسوسة 38، كما تظل أيضًا درجات الحرارة في الإسكندرية ثابتة اليوم 31-24 وتصل درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة.

يتوقع أن تكون أعلي درجة حرارة للعظمي اليوم فى مصر 42 درجة فى أسوان وإدفو والوداي الجديد وأبو سمبل، وتكون درجة الحرارة الصغري 27 درجة فى الوادي الجديد، وتكون 28 درجة فى أسوان وإدفو، وتصل إلي 29 درجة فى أبو سمبل. وتكون درجات الحرارة المحسوسة إلي 43 درجة فى أبو سمبل والوادى الجديد و42 درجة فى أسوان وإدفو، وتكون درجات الحرارة فى 43 للمحسوسة و40 للعظمي و27 للصغري.

وتكون درجات الحرارة في أسيوط 38-25، المنيا 38-24، الغردقة 38-28، سوهاج 39-26، الطور 36-25، قنا 40-26، شرم الشيخ 39-28، شلاتين 38-27، حلايب 36-29، العريش 33-24، الفيوم 38-24، بني سويف 38-25 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في دمنهور 33-25، بلطيم 32-24، المنصورة 36-24، رفح 32-23، دمياط 32-25، السويس 38-25، بورسعيد 32-25، السلوم 31-23، طنطا 35-25، سيوة 36-23، الإسماعيلية 38-23، الزقازيق 36-24، شبين الكوم 36-25 درجة.

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