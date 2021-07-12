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إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس

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إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس
قالت: سيتم حظر حضور المتفرجين في الأولمبياد في العاصمة وعدة محافظات

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس

فرضت اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة اليوم الاثنين حتى 22 أغسطس؛ لاحتواء تزايد انتشار عدوى .

وسيُطلب إغلاق المطاعم والحانات في طوكيو التي تقدم المشروبات الكحولية، مرة أخرى.

وفي أولمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها في 23 يوليو؛ سيتم حظر حضور المتفرجين في العاصمة ومحافظات: (سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، وكذلك هوكايدو، وفوكوشيما).

مددت الحكومة حالة الطوارئ لمحافظة أوكيناوا، والإجراءات الصارمة لمحافظات: (سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، وأوساكا)، التي كان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد حتى 22 أغسطس.

وفي أوكيناوا، لا يزال يُطلب إغلاق من المطاعم والحانات.

يُحظر أيضًا تقديم الكحول أثناء فرض الإجراءات الصارمة؛ ولكن يُسمح لحكام المحافظات بتخفيف القيود وفقًا لتقديرهم الخاص.

وقد تم رفع الإجراءات الصارمة عن محافظات: (هوكايدو، آيتشي، كيوتو، هيوغو، وفوكوؤكا) في منتصف ليل أمس الأحد؛ بحسب موقع "اليابان بالعربي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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