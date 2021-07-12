إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات، نهاية الشهر الجارى، إذ إنه من المقرر أن تتسلم الوزارة كميات جديدة من المواد الخام تكفى لإنتاج 3 ملايين جرعة من اللقاح الأسبوع الجارى، وخلال 10 أيام تستقبل كميات أخرى تكفى لإنتاج 4.6 مليون جرعة، فضلا عن 2.4 جرعة يتم تصنيعها فعليًا، ما يؤكد أن مصر لديها أرصدة 10 ملايين جرعة من اللقاح.

وأكدت الوزارة استمرار تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لـ«كورونا»، فى جميع المراكز على مستوى الجمهورية، مع تسريع وتيرة التطعيمات فى ظل محدودية الإنتاج العالمى من اللقاحات.

وأشارت إلى أنه توجد أرصدة من اللقاحات الحالية وأخرى منتظرة، إذ استقبلت مصر، خلال الأسابيع الأخيرة، نحو مليونى جرعة من لقاحات «سينوفاك» و«سبوتنيك V» من بينها 610 آلاف جرعة ستكون متاحة فى مراكز التطعيمات اليوم، بعد خضوعها للتحليل فى هيئة الدواء. وأضافت أنه من المنتظر استقبال كميات كبيرة من لقاح «أسترازينيكا» ستصل على شحنات اعتبارًا من الأسبوع الجارى، بالإضافة إلى مليونى جرعة من لقاح «فايزر» نهاية الأسبوع، وكميات أخرى من لقاح «جونسون آند جونسون» خلال الأيام القليلة المقبلة.

عالميًا، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركتى «فايزر» و«بيونتيك» ستقدمان للسلطات الأمريكية، خلال الأيام المقبلة، معلومات حول ضرورة أخذ جرعة ثالثة معززة من لقاحهما. وقال نائب رئيس مختبر تكنولوجيا النانو الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية، سيرجى نيتيوسوف، إن لقاح «سبوتنيك V» يحمى من الطفرة الأصلية من الفيروس بمقدار 95%، ومن طفرة «دلتا» بمقدار 90%.