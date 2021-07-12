بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

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عارضت وزارة التجارة الصينية، أمس، إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا، من بينها انتهاكات حقوق الإنسان وعلاقات عسكرية. وقال متحدث باسم الوزارة، فى بيان، إن إدراج الكيانات الصينية يعد «انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية» و«قمعا غير منطقى» للشركات الصينية.

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية «ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين».

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة الماضى، إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء، لأنها «متورطة فى انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان فى تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز الجماعى والمراقبة عالية التقنية ضد الإيجور المسلمة وغيرها من الأقليات المسلمة فى منطقة شينج يانج التى تتمتع بالحكم الذاتى». ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء، التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة الأمريكية وتواجه تدقيقا شديدا فى الحصول على إذن لتلقى البضائع من موردين أمريكيين. وأضافت واشنطن 5 كيانات قالت إنها تدعم برامج التحديث العسكرى الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك، وحددت 4 كيانات أخرى بسبب «تصدير ومحاولة تصدير المواد» إلى كيانات خاضعة لعقوبات أمريكية.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيمى كوريا الشمالية والصين تبادلا رسائل تعهدا فيها بتعزيز التعاون بينهما فى الذكرى السنوية لمعاهدة الصداقة بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج- أون قوله فى رسالة للرئيس الصينى شى جين بينج، إن علاقتهما مهمة فى مواجهة القوى الخارجية المُعادية.