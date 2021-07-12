الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إدانته للإساءات العنصرية التي تعرض لها ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، على موقع «انستجرام» عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2، وأهدر فيها راشفورد، وسانشو، وساكا 3 ركلات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «إننا ندين بشدة جميع أشكال التمييز، ونشعر بالفزع من الإساءات العنصرية التي استهدفت بعض لاعبي المنتخب عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكد أن الاتحاد الإنجليزي سيبذل كل ما في وسعه للقضاء على التمييز، مناشدًا الحكومة البريطانية بسرعة التحرك وإصدار قوانين مناسبة لمحاسبة المدانين وملاحقتهم قضائيًا.

وأشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي سيبذل قصارى جهده لدعم اللاعبين المتأثرين، وملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات وفرض أشد العقوبات الممكنة على أي شخص يثبت تورطه.