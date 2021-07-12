أخبار عاجلة

الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
تونس: تعليمات بمنع السياسيين من مغادرة البلاد -
«برشلونة» يحدد الإعلان عن تجديد عقد «ميسى» -
بعد السخريه منه.. خالد الغندور لعبد الحفيظ: «ردي عليك بأخلاقي وتربيتي» -
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو) -
مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

Print
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إدانته للإساءات العنصرية التي تعرض لها ثلاثي منتخب إنجلترا ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، على موقع «انستجرام» عقب نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح 3-2، وأهدر فيها راشفورد، وسانشو، وساكا 3 ركلات.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «إننا ندين بشدة جميع أشكال التمييز، ونشعر بالفزع من الإساءات العنصرية التي استهدفت بعض لاعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأكد أن الاتحاد الإنجليزي سيبذل كل ما في وسعه للقضاء على التمييز، مناشدًا البريطانية بسرعة التحرك وإصدار قوانين مناسبة لمحاسبة المدانين وملاحقتهم قضائيًا.

وأشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي سيبذل قصارى جهده لدعم اللاعبين المتأثرين، وملاحقة المسئولين عن هذه الإساءات وفرض أشد العقوبات الممكنة على أي شخص يثبت تورطه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة