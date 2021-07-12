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«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

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«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» «أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»

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نجح نادى أرسنال الإنجليزى فى التعاقد رسميًا مع البرتغالى نونو تافاريس، ظهير أيسر نادى بنفيكا البرتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية..

وقال أرسنال، فى بيان رسمى: «وقع النادى عقدًا طويل الأمد مع نونو تافاريس قادما من بنفيكا».

ولم يكشف أرسنال عن مدة العقد أو تكلفة الصفقة، لكن تقارير صحفية قالت إنها حسمت مقابل 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

نشأ المدافع البالغ من العمر 21 عامًا فى أكاديمية شباب بنفيكا، وشارك لأول مرة مع الفريق الثانى فى أكتوبر 2018، قبل مشاركته الأولى مع الفريق الأول فى مباراة ضد سبورتنج لشبونة فى أغسطس 2019.

ومن جانبه، قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال: «نرحب بنونو فى النادى. إنه لاعب شاب ويتمتع بمستقبل كبير، وقد تطور بشكل جيد للغاية مع بنفيكا فى المواسم الأخيرة، كما أظهر قدراته مع منتخب البرتغال تحت 21 عامًا».

المصرى اليوم

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