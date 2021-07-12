«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

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اتفق مسؤولو نادى ريال مدريد الإسبانى مع الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم الفريق بشأن تجديد عقده مع النادى الملكى فى الفترة الجارية..

وكان كريم بنزيما، انتقل إلى ريال مدريد فى صيف 2009 من صفوف أولمبيك ليون الفرنسى، ويرتبط بعقد مع النادى الملكى حتى يونيو 2022.

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه بغض النظر عن اهتمام إدارة ريال مدريد بضم كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، هناك تطور بشأن مستقبل بنزيما داخل الميرنجى.

وأضافت الصحيفة أن هناك اتفاقا بين إدارة ريال مدريد وكريم بنزيما على تجديد عقده لمدة موسم آخر، ليستمر داخل الميرنجى حتى 30 يونيو 2023، ولا ينقص سوى توقيع العقود.

يُذكر أن المهاجم الفرنسى لعب مع ريال مدريد فى الموسم المنقضى 46 مباراة فى مختلف البطولات، أحرز خلالها 30 هدفًا وصنع 9 غيرها.