صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الميركاتو الصيفى الجارى قد يشهد صفقة تبادلية بين ناديى أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الميركاتو الصيفى الجارى قد يشهد صفقة تبادلية بين ناديى أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بعودة أنطوان جريزمان لصفوف الأتليتى، وانتقال ساؤول نيجويز إلى النادى الكتالونى.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الصفقة لا تزال فى المراحل الأولى، لكنها ستقدم فوائد عديدة للناديين فى الميركاتو، مشيرة إلى أن ساؤول يرغب بشدة فى الرحيل عن أتلتيكو وخوض تحدٍ جديد، لكنه يصطدم بأزمة عدم وجود عرض مقنع للروخيبلانكوس.

وأشارت إلى أن برشلونة فى المقابل يبحث عن لاعب وسط عقب الفشل فى التعاقد مع جورجينيو فينالدوم الذى انتقل إلى باريس سان جيرمان.

وأكملت أن جريزمان من أصحاب الرواتب الكبيرة فى برشلونة، لذا لا يمانع الأخير فى رحيله لتسهيل تجديد عقد ليونيل ميسى، موضحة أن دييجو سيميونى، مدرب أتلتيكو، سعيد باستعادة جريزمان مرة أخرى، بعد أن حاول التوقيع معه فى الصيف الماضى.

وفى السياق ذاته، أعلن النادى الكتالونى عن انتقال كارليس ألينيا، لاعب الفريق، إلى صفوف خيتافى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى صفقة بيع نهائى.

وقال برشلونة، فى بيان رسمى: «توصل النادى إلى اتفاق مع خيتافى بشأن انتقال كارليس ألينيا»، موضحًا: «يحتفظ برشلونة بنسبة 50% من أى بيع مستقبلى للاعب، بالإضافة إلى خيار إعادة الشراء، والحق فى معادلة أى عرض لألينيا».

ومن ناحية أخرى، بدأ الفريق الإسبانى الاستعداد للموسم الجديد بإجراء تحاليل «بى سى آر» للكشف عن فيروس كورونا فى مدينة «جوان جامبر» الرياضية، التى لم يتم استدعاء إيلايش موريبا لها بسبب مطالب يطرحها وكلاؤه لإتمام صفقة تجديد عقده.

ويطالب وكلاء لاعب الوسط الواعد، الذى يعد أحد لآلئ أكاديمية شباب نادى برشلونة (لاماسيا)، بشروط لا يود البرسا تحملها فى هذه الفترة الصعبة بالنسبة له على المستوى الاقتصادى، مع سعيه للحد من القيمة الإجمالية للرواتب عقب تخطيها الحد المسموح به، ما دفع إدارة البلاوجرانا إلى اتخاذ قرار بأن يبدأ موريبا فترة الاستعداد للموسم الجديد مع الفريق الرديف.

وفى المقابل، استدعى المدرب رونالد كومان 11 لاعبًا من الفريق الأول ليس لديهم ارتباطات مع منتخبات بلادهم هذا الصيف، سواء فى كأس الأمم الأوروبية أو كوبا أمريكا أو دورة الألعاب الأوليمبية.

وهكذا حضر إلى المدينة الرياضية كل من مارك أندريه تير شتيجن وسرجينيو ديست وجيرارد بيكيه وميراليم بيانيتش وعثمان ديمبلى وصامويل أومتيتى وريكى بويج ونيتو وسيرجى روبرتو وأنسو فاتى وفيليبى كوتينيو.

كما استدعى كومان 10 من لاعبى الرديف، وهم مونتشو وإيلياس وجافى وكوماس وراموس مينجو ونيكو وأرناو وتيناس وأليكس كويادو وإنياكى بنيا ويوسف ديمير، والأخير لاعب كرة نمساوى من أصول تركية، يبلغ من العمر 18 عاما، وقد وصل إلى صفوف البرسا معارًا من رابيد فيينا.