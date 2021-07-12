وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

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التقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة «أكساد» بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الري ووفد من خبراء «أكساد» ضم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد» بالقاهرة والدكتور أيهم الحمصي الخبير في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

وإستعرض وزير الري خلال اللقاء المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في ظل ما تواجهه مصر من شح مائى وتحديات عديدة، مشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقى بهدف تحقيق عملية تطوير شاملة للمجارى المائية.

وقال «عبدالعاطي»، إنه تم خلال اللقاء إستعراض دور وزارة الري في تنفيذ برامج لتشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الرى الحديث في أراضيهم، واستخدام تطبيقات الرى الذكى، نظراً لدورها الهام في ترشيد استخدام المياه، وزيادة انتاجية المحاصيل وتقليل تكاليف الإنتاج .

وأضاف وزير الري انه تم أيضا خلال اللقاء إستعراض دور وزارة الري في التوعية بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في ادارة المنظومة المائية، من خلال مركز التنبؤ بالفيضان ووحدة النظم الجغرافية ومنظومة الرصد الآلى اللحظي «التليمتري»، ومنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة، بالإضافة للإمكانيات التدريبية المتميزة التي يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات.

وتوجه الدكتور عبدالعاطى بالدعوة لمركز «أكساد» للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أهمية دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات من شأنها ترشيد إستهلاك مياه الري والإستفادة من مختلف برامج الإدارة الجيدة للموارد المائية.

ومن جانبه قال الدكتور نصرالدين العبيد مدير«أكساد» في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان لقاءه وزير الري تناول المشروعات التي ينفذها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي والقاحلة في مصر والتي تركز على حصاد مياه الأمطار ورفع كفاءة إستخدام مياه الآبار في مختلف مناطق المشروعات التي ينفذها «أكساد» في مصر.

وأضاف «العبيد»، انه تم إستعراض المشروعات المستقبلية بين «أكساد» ووزارة الري لرفع كفاءة الموارد المائية والري والأرضية وخاصة في مناطق مطروح وسيناء، ومنها مشروعات حماية الإستثمارات الزراعية في هذه المناطق من مخاطر الكثبان الرملية والتوسع في حفر الآبار ومشروعات حصاد مياه الأمطار بما ينعكس على تحقيق إستدامة إستخدام الموارد المائية لمواجهة زيادة الطلب على المياه في المناطق المستهدفة للمشروعات.