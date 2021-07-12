العالم يحتفل بـ«ميسى»

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احتفلت الصحف العالمية بتتويج ليونيل ميسى، قائد الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى فى تاريخه مع منتخب بلاده، عقب الفوز على منتخب البرازيل، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب «ماركانا» بنهائى البطولة.

وقالت صحيفة «سبورت» الكتالونية إن أفضل لاعب فى البطولة لم يكن بحاجة لإظهار أفضل مستوى له فى النهائى ليحتفل بأول لقب له على الإطلاق مع منتخب الأرجنتين.

وأضافت أنه كان على ميسى أن ينتظر أكثر من عقد ليكون بطلاً مع الأرجنتين، ليأتى اليوم الذى يكفى ميسى لإثبات أنه لا يزال الأفضل على كوكب الأرض.

وتابعت الصحيفة: «ألقوا باللوم على أفضل لاعب فى العالم لعدم الاحتفال بالألقاب مع منتخب بلاده، حسنًا، علينا الآن أن نبدأ فى البحث عن أعذار جديدة من تحت الحجارة».

من جانبها، قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» فى تقريرها عن المباراة: «بعد إطلاق صافرة النهاية، سقط ميسى على ركبتيه فى أرض الملعب ويغطى وجهه ويبكى، هذه المرة، أخيرًا، لم تكن دموع حزن، هذه المرة هى صرخة البطل».

وأضافت: «أول ما فعله رفاق ميسى هو الركض نحوه من أجل عناقه، إنها الصورة الأخيرة للنهائى الأعظم، الأكثر حلمًا، الصورة التى تستحق أن تكون بمثابة كأس العالم تقريبًا، ضد البرازيل وفى ماراكانا».

وأكملت: «هذه اللعبة الرائعة لا يمكن أن تسمح لميسى، الأفضل، ألا يكون بطلاً مع فريقه، هناك ليو والأرجنتين متحدان فى الاحتفال ستبقى خالدة فى التاريخ».

من جانبه، احتفل النجم ليونيل ميسى قائد المنتخب الأرجنتينى بأول ألقابه مع راقصى التانجو، بعدما توج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الـ15 فى تاريخه، موجها الشكر لله بكلماته قائلا، «أشكر الله على منحى هذه اللحظة».

وقال ميسى فى تصريحات للصحفيين عقب التتويج فى الساعات الأولى من صباح أمس، «هذه المباراة ستدخل التاريخ، ليس لأننا أصبحنا أبطالاً فقط بل لأنها أمام البرازيل وعلى أرضهم».

وأضاف قائد التانجو: «فكرت فى عائلتى عندما انتهت المباراة فى كثير من الأحيان كان علينا أن نعانى ونذهب فى إجازة حزينة فى أول الأيام الآن الأمر مختلف».

وتابع ميسى: «كانت لدى ثقة كبيرة فى هذه المجموعة، والتى نمت بقوة كبيرة منذ آخر بطولة كوبا أمريكا إنها مجموعة من الأشخاص الطيبين للغاية الذين يتقدمون ولا يشتكون، قلت لدى ماريا بأنه فى هذا اللقاء سوف تأخذ انتقامك وهذا ما فعله، أريد مشاركة هذا لزملائى الذى كانوا قريبين جدًا من البطولات ولم يستطيعوا النجاح، هذا من أجلهم».

وأضاف ميسى: «كنت بحاجة للتخلص من شوكة القدرة على تحقيق شىء ما مع المنتخب الوطنى، لقد كنت قريبًا جدًا لسنوات عديدة، وأعتقد أنه لا توجد لحظة أفضل من هذه، هذا يعود لسكالونى وبنائه، لقد عرف كيف يشكل مجموعة فائزة، قالوا لى إنه يتم الاحتفال فى كل مكان، أريد أن أشكر أهل روازريو على التقدير».

وأضاف ميسى: أشعر بأن الله كان يخبئ هذه اللحظة لى ضد البرازيل ونهائى على أرضهم، سعيد جداً! حلمت بهذا مرات عديدة، بعد الكوبا الأخيرة أخبرت هؤلاء اللاعبين أنهم سيكونون مستقبل المنتخب الوطنى، لم أكن مخطئاً، اليوم هم أبطال، السعادة التى أشعر بها لا يمكن وصفها، غادرت حزيناً عدة مرات، لكنى كنت أعرف أنى سأحصل عليها يوماً ما.