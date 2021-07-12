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نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر

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62 % من طلاب المدارس في 3 مناطق

تشكل نسب الطلاب والطالبات في التعليم العام بـ3 مناطق نحو 62% من إجمالي الطلاب في المملكة، وشهدت نسب الطلاب خلال عام 2020، انخفاضاً في 5...

ca3356e272.jpgالرياض : سليمان العنزي
a8a1a6721c.jpg02 ذو الحجة 1442 هـ

جدة أولا والأحساء تفوق الرياض في المحلات المخالفة

تصدرت أمانة جدة الإنذارات والمخالفات والإغلاق في قائمة أعمال الرقابة الصحية على عدد المحلات المخالفة بواقع 102909 محلات مخالفة،...

icon-byline.pngجدة: محمد بن غرسان
icon-clock.png02 ذو الحجة 1442 هـ

تعليم افتراضي للمناسك

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ذو الحجة 1442 هـ

الهلال الأحمر جاهز للموسم

أكملت غرفة عمليات الحج المركزية في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه مكة المكرمة جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد الانطلاقة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png02 ذو الحجة 1442 هـ

مراكز ميدانية للخدمات البلدية

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، أمس مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة، لمتابعة خطة عمل مراكز الخدمات...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png02 ذو الحجة 1442 هـ
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أولوية لازدواج طريق العيون العقير

كشف فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية عن إدراج تنفيذ ازدواج طريق «العيون - العقير»، التابع لمحافظة الأحساء، ضمن أولويات مشاريع...

icon-byline.pngالدمام : عدنان الغزال
icon-clock.png01 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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